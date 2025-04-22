Эксперты рассказали о росте спроса на бухгалтерские услуги в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии «Мое Дело» проанализировали рынок бухгалтерских услуг в Казани. По данным первого квартала 2024 года, спрос на бухгалтерские услуги в городе вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост спроса эксперты связывают с изменением требований к финансовой отчетности и развитием малого и среднего бизнеса. С 1 января 2025 года плательщики УСН должны будут платить НДС, что также повлияло на увеличение потребности в профессиональном бухгалтерском сопровождении.

Наибольший интерес к бухгалтерским услугам наблюдается в сфере услуг и IT-сектора. В марте 2024 года спрос на налоговый аудит в России вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для подачи налоговой декларации эксперты рекомендуют использовать личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Возможна также подача через специальный орган по ТКС с электронной подписью или в бумажном виде для компаний с численностью до 100 сотрудников.

При выявлении ошибок или доначислений специалисты советуют обращаться к профессиональным бухгалтерам для разрешения ситуаций.

Напомним, что в апрельском рейтинге самых высокооплачиваемых работ второе место заняла вакансия главного бухгалтера с опытом работы не менее 10 лет. В производственно-торговой компании ему предлагали зарплату от 150 тыс. рублей, доставку на работу и домой за счет работодателя.

Матвей Гавриков