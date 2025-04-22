Росприроднадзор: жители Нового Аракчино страдают от песчаных бурь
В поселке Новое Аракчино жители жалуются на проблемы из-за песка, который с осени прошлого года засыпает их огороды и дома. По словам местных жителей, рядом с их участками появились огромные горы песка, и теперь они не могут спокойно выйти на улицу. Об этом сообщили ГТРК «Татарстан».
— Все летит к нам в огород. При сильном ветре невозможно выйти — глаза засыпает, — рассказывает Юрий Ёлкин. Его соседка Камилла Габидуллина добавляет: «У меня в кровати песок. Окна не открыть, даже в баню сходить — песок везде».
Высота песчаных дюн превышает 15 метров, а расстояние от них до заборов участков составляет менее метра. Местные жители обеспокоены тем, что это может повредить их урожай.
Согласно информации от Минэкологии Татарстана, песок вывозится компанией, которая проводит дноуглубительные работы на берегу реки Волга. Пресс-секретарь министерства Елена Веселова сообщила, что у компании есть разрешение на эти работы.
После обращений жителей Росприроднадзор проведет проверку, чтобы выяснить, соблюдаются ли правила складирования песка. По результатам проверки будут приняты меры.
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