Росприроднадзор: жители Нового Аракчино страдают от песчаных бурь

Фото: Рената Валеева

В поселке Новое Аракчино жители жалуются на проблемы из-за песка, который с осени прошлого года засыпает их огороды и дома. По словам местных жителей, рядом с их участками появились огромные горы песка, и теперь они не могут спокойно выйти на улицу. Об этом сообщили ГТРК «Татарстан».

— Все летит к нам в огород. При сильном ветре невозможно выйти — глаза засыпает, — рассказывает Юрий Ёлкин. Его соседка Камилла Габидуллина добавляет: «У меня в кровати песок. Окна не открыть, даже в баню сходить — песок везде».

Высота песчаных дюн превышает 15 метров, а расстояние от них до заборов участков составляет менее метра. Местные жители обеспокоены тем, что это может повредить их урожай.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно информации от Минэкологии Татарстана, песок вывозится компанией, которая проводит дноуглубительные работы на берегу реки Волга. Пресс-секретарь министерства Елена Веселова сообщила, что у компании есть разрешение на эти работы.

После обращений жителей Росприроднадзор проведет проверку, чтобы выяснить, соблюдаются ли правила складирования песка. По результатам проверки будут приняты меры.

Анастасия Фартыгина