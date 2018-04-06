Песков о возможной блокировке Telegram: «Будет очень жаль»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram в России.

«Мессенджер очень удобный, будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон», — сказал он.

По его словам, в случае блокировки Кремль будет искать другой мессенджер для общения с журналистами, пишут «Ведомости».

Напомним, что сегодня Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.