Песков о возможной блокировке Telegram: «Будет очень жаль»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram в России.
«Мессенджер очень удобный, будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон», — сказал он.
По его словам, в случае блокировки Кремль будет искать другой мессенджер для общения с журналистами, пишут «Ведомости».
Напомним, что сегодня Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
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