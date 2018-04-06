Путин назначил нового посла в Армении
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Копыркина послом РФ в Армении. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Копыркина Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения», — говорится в документе.
Другим указом президент РФ снял с должности Ивана Волынкина — прошлого российского посла в Армении.
Накануне Путин назначил нового посла России в Израиле.ОбществоВласть
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