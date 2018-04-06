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Путин назначил нового посла в Армении

15:43, 06.04.2018
Путин назначил нового посла в Армении
Фото: mil.ru

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Копыркина послом РФ в Армении. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Копыркина Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения», — говорится в документе.

Другим указом президент РФ снял с должности Ивана Волынкина — прошлого российского посла в Армении.

Накануне Путин назначил нового посла России в Израиле.

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