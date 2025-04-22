В Татарстане увеличили бюджет на бесплатное питание для младших школьников
Правительство Татарстана решило увеличить расходы на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.
С 2025 года на питание одного школьника будет выделяться 74,77 рубля в день, что больше предыдущих 69,43 рубля. Это изменение также повысит среднюю стоимость горячего питания для детей, обучающихся по программам начального общего образования.
Новые нормы вступают в силу задним числом — с 1 апреля текущего года. Однако нормативы на 2026 и 2027 годы пока останутся прежними.
Напомним, что в 2025 году в Татарстане будет выделено около 400 млн рублей на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях десяти муниципальных районов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.