В Татарстане увеличили бюджет на бесплатное питание для младших школьников

Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана решило увеличить расходы на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 2025 года на питание одного школьника будет выделяться 74,77 рубля в день, что больше предыдущих 69,43 рубля. Это изменение также повысит среднюю стоимость горячего питания для детей, обучающихся по программам начального общего образования.

Новые нормы вступают в силу задним числом — с 1 апреля текущего года. Однако нормативы на 2026 и 2027 годы пока останутся прежними.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане будет выделено около 400 млн рублей на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях десяти муниципальных районов.



Анастасия Фартыгина