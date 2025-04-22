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В Татарстане увеличили бюджет на бесплатное питание для младших школьников

13:44, 22.04.2025
В Татарстане увеличили бюджет на бесплатное питание для младших школьников
Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана решило увеличить расходы на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 2025 года на питание одного школьника будет выделяться 74,77 рубля в день, что больше предыдущих 69,43 рубля. Это изменение также повысит среднюю стоимость горячего питания для детей, обучающихся по программам начального общего образования.

Новые нормы вступают в силу задним числом — с 1 апреля текущего года. Однако нормативы на 2026 и 2027 годы пока останутся прежними.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане будет выделено около 400 млн рублей на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях десяти муниципальных районов.

Анастасия Фартыгина

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