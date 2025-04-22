В Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов
В Татарстане объявили штормовое предупреждение.
- По информации Гидрометцентра Татарстана, в период с 23 по 27 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
В Татарстане с 14 апреля действует особый противопожарный режим.
Ранее МЧС России пояснило, когда запрещено жарить шашлыки на приусадебных участках. Согласно правилам противопожарного режима, на территориях частных домовладений нельзя использовать открытый огонь вне специально отведенных мест.
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