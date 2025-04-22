Российские клубы получили более 2,75 млн евро от УЕФА

Фото: Динар Фатыхов

Российские футбольные клубы заработали более 2,75 млн евро за участие игроков команд в международных турнирах сборных под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2020 по 2024 год. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Всего выплаты получили 23 команды из России. Первое место среди российских клубов занял московский «Спартак» (340 207 евро). Вторым стал столичный «Локомотив» (318 253 евро), на третьей строчке расположился казанский «Рубин» (245 073 евро).

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил: «Замечательно видеть, что клубы всех уровней футбольной пирамиды получают финансовое вознаграждение за их важную роль в развитии игроков, которые способствуют успеху наших турниров для сборных, включая чрезвычайно успешный финальный турнир Евро-2024. Каждый успех наших соревнований — общий, и эта программа компенсаций является тому подтверждением. Она признает преданность тех, кто неустанно трудится, делая европейский футбол величайшим видом спорта в мире. Когда футбол процветает — выигрывают все».

В общей сложности выплаты от УЕФА получил 901 клуб из 55 ассоциаций-членов союза. Общая сумма компенсаций составила рекордные 233 млн евро.

Напомним, что российским футболистам отменили премиальные выплаты на время отстранения сборной России от международных турниров.

Матвей Гавриков