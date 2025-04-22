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Владимир Путин назначил нового посла в Уругвае

11:43, 22.04.2025
Владимир Путин назначил нового посла в Уругвае
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова новым послом в Уругвае. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

— Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству, — указано в документе.

Также другим указом Путин освободил от должности предыдущего посла, Андрея Будаева.

Анастасия Фартыгина

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