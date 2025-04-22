Гидрометцентр: в ближайшие часы в Татарстане погода резко ухудшится
ГУ МЧС по Татарстану распространило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.
По данным Гидрометцентра республики, во второй половине дня 22 апреля и ночью 23 апреля на территории региона и Казани местами ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15—20 м/с (в Казани — до 17 м/с).
Сегодня в Татарстане объявили штормовое предупреждение.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.