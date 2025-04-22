Концерт группы «Кино» стал самым популярным событием в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В первом квартале 2025 года в Казани наибольшим интересом пользовались концерты, и на первом месте оказался концерт легендарной группы «Кино». По данным «Яндекс Афиши», жители города предпочли рок и поп-исполнителей, а всего было продано 8 млн билетов — на 34% больше, чем в прошлом году.

Из этой цифры 5,7 млн билетов купили через сайт и мобильное приложение «Яндекса», а 2,3 млн — через партнеров. Концерты составили почти половину всех продаж «Яндекс Афиши» — 48,5%, тогда как театры заняли второе место с 23,4%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольший интерес к концертам проявляют жители Калининграда (63% от всех продаж), а также Омска, Краснодара и Самары (по 62%). В Перми, наоборот, больше любят театры — 33%.

Топ-5 событий в Казани:

концерт группы «Кино» («Татнефть-Арена»);

концерт Полины Гагариной («Татнефть-Арена»);

концерт Сергея Лазарева («Татнефть-Арена»);

концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» («Татнефть-Арена»);

стендап Павла Воли («Казань Экспо»).

Анастасия Фартыгина