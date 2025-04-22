Все для Победы: КОМЗ дал фронту 34 тысячи снайперских прицелов и 700 тысяч биноклей

История казанского «младшего брата» ленинградского оптико-механического завода

Фото: Реальное время

В годы Великой Отечественной войны Казанский оптико-механический завод поставил фронту 33 906 снайперских винтовочных прицела, 30 тысяч минометных, танковых прицелов, 1000 бомбардировочных прицелов, а еще 700 тысяч биноклей. История эвакуированного из блокадного Ленинграда завода стала историей Казани — город прирос новым поселком Дербышки. Рассказом о знаменитом казанском заводе, жилом массиве и людях, которые здесь жили и работали в годы войны, «Реальное время» продолжает спецпроект «Вклад Татарстана в Победу».

Если завтра война

История КОМЗа начинается с 1932 года, когда было принято решение о строительстве в 18 км от Казани рядом с железнодорожным разъездом «Дербышки» на берегу Казанки завода пассажирского вагоностроения. Тогда же приступили к строительству временного рабочего поселка на 3 тысячи строителей. На строительстве часто работали семьями, на заводе тоже, поэтому в музее много семейных фото.

В 1936 году из восьми потенциальных площадок для создания дублера ленинградского Государственного оптико-механического завода был выбран казанский «Вагонстрой». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Было построено 10 бараков, начались работы на строительной площадке, однако вскоре стройку законсервировали. А в 1935 году, осознавая необходимость подготовки к войне правительство Советского Союза приняло решение о строительстве дублеров оборонных заводов подальше от западных границ страны.

В 1936 году из восьми потенциальных площадок для создания дублера ленинградского ГОМЗа (Государственного оптико-механического завода, позднее — ЛОМО) был выбран казанский «Вагонстрой». Сыграли роль наличие железнодорожной инфраструктуры, близость к Волге и к университетскому городу, который мог обеспечить предприятие инженерными кадрами.

«На начало войны у КОМЗа было всего 18 бараков». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Строительство начали сразу же, начальником стройки был назначен Владимир Леонардович Ольшанский, — рассказала «Реальному времени» заведующая музеем КОМЗа Марина Андреева. — 10 ранее построенных бараков оказались непригодны для жилья, и в 1937 году началось строительство саманных бараков, они оказались качественными, очень теплыми, а материала для них было в избытке — на берегу Казанки были залежи хорошей глины. На начало войны у КОМЗа было всего 18 бараков. Аномально холодной зимой 1941—1942 года было принято решение ставить палатки, рыть землянки и строить бараки ангарного типа — прозванные «чемоданами».

За четыре месяца к зиме 1942 года был построен 21 такой барак. Потом были привлечены военные строители и последние бараки получили название «военстроевские». Всего за годы войны возвели 105 бараков. Главное — все это временное жилье отапливалось и освещалось электричеством, а на неудобства вроде того, что приходилось спать на двухъярусных нарах, расположенных вдоль ребристых стен, как в поезде, уже не обращали внимания.

В музее хранится табличка с последнего военстроевского барака. Ее сняли, когда барак сносили спустя много лет после окончания войны.

В музее хранится табличка с последнего военстроевского барака. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самый первый заводской корпус — впоследствии цех №7, который выпускал перископы для подводных лодок, — был построен и сдан еще в 1939 году.

«Эшелон смертников»

11 июля 1941 года было принято решение о переводе ГОМЗа из Ленинграда в Казань, и уже 21 июля прибыл первый эшелон с оборудованием. До 31 августа 1941-го на станцию «804-й километр» пришли еще шесть эшелонов со станками и работниками завода.

До 31 августа 1941-го на станцию «804 километр» прибыли 7 эшелонов со станками и работниками ГОМЗа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это были еще не блокадники, — говорит Марина Андреева, — после того, как в сентябре вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо, ГОМЗ еще работал, а в начале 1942 года в Казань пришел восьмой эшелон — его назвали эшелоном смертников. Люди в Ленинграде умирали у станков, и спасая их, в вагоны погрузили тысячу с лишним истощенных рабочих, а до Казани доехало всего около 300, потому что ехали они очень долго: их по «Дороге жизни» переправили на южный берег Ладоги, а потом долго везли по железной дороге, и люди умирали в пути.

Всего за годы войны было построено 105 бараков, это жилье отапливалось и освещалось электричеством. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Те, кто доехал, опухли от голода, не имели сил двигаться. В заводском музее есть фотография токаря КОМЗа Владимира Карина — его при выгрузке сочли умершим и чудом не похоронили. Спасла его мать, которая приехала в Казань с первыми эшелонами. Ей сообщили о смерти сына, она пошла искать его тело и заметила, что он еще дышит… После войны токарь Карин стал рационализатором и депутатом горсовета Казани.

Чертежи — за два дня, работа — за четверых

Уже в октябре 1941 года КОМЗ выпустил 5 тысяч биноклей — он стал в годы войны основным производителем биноклей Б-6. Тогда же завод начал выпускать прицелы — минометные, танковые, артиллерийские. Но в заводском музее выставлены лишь чудом сохранившиеся бинокли — вся продукция сразу отправлялась на фронт, и многое из того, что производилось тогда, сейчас здесь можно увидеть только на рисунках.

Уже в октябре 1941 года КОМЗ выпустил 5 тысяч биноклей — он стал в годы войны основным производителем биноклей Б-6. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На некоторые приборы на заводе вообще не было документации, а сами приборы были уже на фронте, — рассказывает Марина Андреева. — Чтобы наладить выпуск минометных прицелов, например, пришлось взять за основу в танковом училище описание какого-то прицела. На заводе создали бригаду из технологов и конструкторов и те за два дня разработали чертежи, через неделю был выпущен опытный образец, а через два месяца начался его выпуск. И этот прицел оказался по своим характеристикам лучше того, который выпускали до нас! Точно так же в 1942 году на КОМЗе в рекордные сроки наладили выпуск нашей «визитной карточки» — артиллерийского прицела «панорамы Герца». А ведь тогда компьютеров у инженеров не было — были логарифмическая линейка да кульман!

Чтобы наладить выпуск минометных прицелов, создали бригаду из технологов и конструкторов и те за два дня разработали чертежи, а через два месяца начался его выпуск. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В музее хранится альбом времен войны с графиком выпуска продукции. Каждое утро начиналось с того, что работники разных цехов смотрели, сколько и чего было выпущено за минувший день, кто оказался в передовиках — шло соревнование.

Было развито движение двухсотников, трехсотников, четырехсотников — работали за себя и за «того парня», давали 200—400% плана. Фрезеровщик Сергей Корольков был четырехсотником — вообще не отходил от станка. Патриотический настрой давал силы трудиться на износ ради победы.

За годы войны КОМЗ 17 раз становился победителем соцсоревнования среди эвакуированных заводов и получал переходящее Красное знамя. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За годы войны КОМЗ 17 раз становился победителем соцсоревнования среди эвакуированных заводов и получал переходящее Красное знамя. В 45-м году заводу был присвоен Орден Ленина, а в 1946 году заводу на вечное хранение передали знамя.

Бронь подвигу не помеха

Завод был оборонным, и у его работников была бронь, но за годы войны с КОМЗа ушли на фронт добровольцами более двух тысяч человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пять лет назад умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов, который работал здесь токарем. В 16 лет, рискуя пойти под трибунал за дезертирство с оборонного предприятия, он сбежал на фронт. И дошел до Берлина, участвовал в Параде Победы на Красной площади, а впоследствии служил в органах госбезопасности и участвовал в ликвидации бандеровских соединений.

Работник завода Толя Беляев ушел на фронт девятнадцатилетним и погиб под Ленинградом. Его коллега Геннадий Лукашин тоже погиб, так и не узнав, что у него родился сын. Николай Липатов, чье имя носит улица в Дербышках, работал в 10-м цехе КОМЗа, а на фронте повторил подвиг Александра Матросова.

Тех, кто уходил на фронт, заменяли у станков женщины и подростки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Многие из тех, кто уцелел в боях, вернулись на КОМЗ. Личные вещи ветеранов хранятся в музее — они сохранили их как память, передали сюда матроску, ложки, фляжки, ремни…

Тех, кто уходил на фронт, заменяли у станков женщины и подростки. В 1942 году из Смоленска пришел в Казань эшелон с эвакуированными подростками. Среди них была Лидия Сурова, которая впоследствии получила звание мастера золотые руки. Был Герой Социалистического Труда Камиль Гузаиров, будущий мастер 10-го цеха Азат Гайнуллин.

Тех, кто уходил на фронт, заменяли у станков женщины и подростки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Символом всех подростков, работавших на заводах во время войны, стал житель Дербышек Ваня Чередилин, вставший к станку в 13 лет. Он был маленького роста, и чтобы дотянуться до рабочего места, вставал на ящик. Он так и проработал потом на КОМЗе до пенсии всю жизнь, в Дербышках жила его семья, здесь он и был похоронен.

Талантливые люди

— КОМЗ создавали ленинградцы, и не просто ленинградцы, а очень талантливые люди, — вспоминает Марина Андреева. — Многих из них я, будучи ребенком, знала лично: мои мама и бабушка год прожили в блокадном Ленинграде, прежде чем приехать сюда. Если человек талантлив, то он талантлив во всем: первые работники КОМЗа писали стихи, рисовали картины, играли на музыкальных инструментах. На заводе почти сразу был создан свой музыкальный коллектив — «Голубой джаз». Почему голубой — а потому что профсоюз выделил голубую фланель, из которой музыкантам пошили костюмы. Этот джаз выступал на концертных площадках в кинотеатрах, и вырученные деньги отправлялись на фронт.

Продукция КОМЗа, выпускавшаяся для нужд работников — от тарелок, стаканов, сковород до детских игрушек из металлического сплава. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На стенах и в витринах заводского музея вперемежку с фотографиями военных лет — картины художников-любителей, их личные вещи, книги. Есть витрина, где представлена продукция КОМЗа, выпускавшаяся для нужд работников — от тарелок, стаканов, сковород до детских игрушек из металлического сплава. Люди приехали без самых необходимых вещей — в эвакуацию им было разрешено брать с собой не более 50 килограммов клади. И предприятие решило эту проблему.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У местных жителей поселка Вагонстрой, как привычно называли район КОМЗа, много десятилетий были огороды. Ленинградцам тоже дали землю, и у них урожай оказался даже лучше, чем у деревенских, говорит Андреева:

— То ли знания сказались, то ли в силу пережитого голода люди больше стараний вкладывали в выращивание овощей, то ли просто потому, что новичкам часто везет.

Продуктовые карточки работников КОМЗа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Машина Му-2» и «Ласточка», которой не помешала война

Чтобы обеспечить работников завода всем необходимым, на КОМЗе был создан отдел рабочего снабжения, который обеспечивал заводчан продуктами. А еще для нужд завода было закуплено 28 волов. Воловьи упряжки по аналогии с машинами прозвали «МУ-2». На волах возили продукты и материалы.

Чтобы обеспечить работников завода всем необходимым, на КОМЗе был создан отдел рабочего снабжения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В одном из бараков Вагонстроя открыли поликлинику для заводчан. Построили столовую, баню, общежитие. Появилась школа — сейчас это школа №101 имени Петра Полушкина, Героя Советского Союза.

— Люди работали с восьми до восьми, а потом шли в клуб, смотрели кино, танцевали, пересказывает Марина Андреева воспоминания работников завода. — Уходили нередко часа в два ночи, а утром вставали и шли на смену. Жили в общежитиях — в спартанских условиях. Энергии и сил прибавляла общая цель — стремление к Победе.

Жили в общежитиях — в спартанских условиях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зимой 1942—1943 года на КОМЗе открыли учебные подготовительные курсы, где будущих бойцов учили обращаться с оружием и продукцией предприятия. И с фронта стали приходить письма с благодарностями, бойцы писали, что, благодаря этим курсам, они остались живы.

А в 1944 году при заводе начал работать пионерлагерь «Ласточка» — такая вот была забота о детях.

Когда кончилась война, около 900 работников завода вернулись в родной Ленинград, но многие остались в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда война закончилась, около 900 работников завода вернулись в родной Ленинград, но многие остались в Казани, а их дети продолжили семейную традицию — пришли работать на КОМЗ.

1 / 48 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов