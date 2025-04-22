Александр Бухаров: «Кубок конфедераций был какой-то фантастикой»

Интервью с бывшим игроком «Рубина» и экс-нападающим футбольной сборной России

Александр Бухаров в составе сборной России на Кубке конфедераций . Фото: Максим Платонов

Бывший форвард казанского «Рубина», питерского «Зенита», махачкалинского «Анжи» и «Ростова» Александр Бухаров четырежды выигрывал звание чемпиона страны. По два раза — с казанской и питерской командами. В интервью «Реальному времени» футболист вспоминает успешные выступления в составах «Рубина» и сборной России.

«Мы с однокашниками до сих пор на связи, хотя прошло более двух десятков лет с выпуска»

— Александр, как ваши родители оказались в Набережных Челнах?

— Мама родом из Иваново, отец из Татарии, Базарных Матак. По видимому они переехали в Набережные Челны еще на строительство КАМАЗа или на работу на автозаводе. В родном городе была хорошая футбольная школа. Мой первый тренер Наиль Хакимович Саидов делал акцент на том, что добивание — это твой хлеб, твоя зона ответственности. Я ему очень благодарен за совместную работу и за то, что у нас была замечательная команда, игроки которой до сих пор общаются не по отдельности, а все вместе.

Мы совсем недавно собирались нашим выпуском, нас и Валерий Васильевич Четверик поздравлял, а Роберт Евдокимов присутствовал лично. Все отмечают, что прошло более двух десятков лет с даты выпуска, а мы до сих пор на связи, в том числе благодаря общему чату в соцсетях. У Наиля Хакимовича из нескольких выпусков было 20 профессиональных футболистов, в том числе наши ребята поиграли на уровне второй лиги. Он и Четверика потренировал, и известного в республике футболиста Владимира Барышева (в нынешнее воскресенье команда тренера Владимира Барышева «Алабуга» сыграет в Суперкубке РТ против казанской «Стрелы», — прим. авт.).

— Барышев явно постарше вас, но во времена, когда вы обучались в школе «КАМАЗа», из нее вышли Питер Одемвинги (1981 г. р.), Антон Бобер, Ренат Гибадуллин, Дмитрий Солоненко (1982 г. р.), Владимир Зеленовский (1983 г. р.), Рустем Калимуллин (1984 г. р.), Ризван Уциев (1988 г. р.). Из других школ Челнов вышли Владислав Игнатьев, Алексей Козлов, Игорь Коронов.

— Это была очень сильная школа, мы общались с ребятами других возрастов, и я запомнил с детства Бобера, Зеленовского, Калимуллина, которые раньше меня перешли в профессиональный футбол. Я за них радовался и сам стремился повторить этот путь, вслед за ними. Повторюсь, в Челнах была очень сильная школа, если сразу четверо играли за сборные — Игнатьев, Козлов, я и Одемвинги за сборную Нигерии.

Александр Бухаров (на дальнем плане) в игре против сборной Мексики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Дважды «КАМАЗ» сам становился основой сборной России, выступая под ее флагом на всемирных Универсиадах 1993 (5-е место) и 1995 (3-е место) годов.

— Нам повезло в том плане, что мы жили в Челнах во времена, когда «КАМАЗ» играл в высшей лиге чемпионата России. Лично я не пропускал ни одного домашнего матча «КАМАЗа», более того, в детстве я старался не пропускать ни одного спортивного события, которое демонстрировалось по телевизору. Тот же хоккей, который тогда еще по ТНВ показывали, то есть только для жителей Татарстана. Может быть я не застал «Ак Барс» под его родным названием «СК им. Урицкого», но под названием «Итиль» (1991—1995 годы) я его уже запомнил.

Для меня в том «КАМАЗе» кумирами были Борис Тропанец, увы, покойный, Виктор Панченко, который затем стал моим первым агентом. Затем, поступив в футбольную школу «КАМАЗа», мы приблизились к нашим кумирам, начав подавать им со бровки мячи, улетавшие за линию поля. Иногда это мешало, что я воспринимал футболистов за кумиров: когда они просили мяч, я находился в некоем ступоре.

Затем, когда «Рубин» в 2002 году переходил в Премьер-лигу, я начал болеть за казанскую команду.

«Когда я, юноша почти двухметрового роста, садился и вылезал из «Оки», со стороны выглядело забавно»

— Александр Рязанцев вспоминал: вы говорили про стадион «Рубин», что приезжали туда еще до перестройки базы и строительства интерната.

— Да, я приезжал, как игрок челнинского «КАМАЗа», играя с «Рубином» по детскому и юношескому возрастам. Но я помню один из своих приездов на базу, когда еще только начинал карьеру. Моему деду, ветерану Великой Отечественной войны, руководство Набережных Челнов вручило автомобиль «Ока», наверное, на 60-летие Победы. И я, юноша почти двухметрового роста, залезал и вылезал из нее с трудом, что со стороны, наверное, выглядело забавно. Но это было недолго, поскольку, заиграв в основе, я скоро купил себе ВАЗ 14-й модели.

Бухаров (третий слева). Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Виталий Кафанов сравнил вас с Артемом Дзюбой. Он заявлял: «У Саши талант был намного выше, чем у Артема. Но Бухаров себя не реализовал даже на 50 процентов. А Дзюба смог выжать из себя все».

— Мне бывший пресс-атташе основного «Рубина» Максим Лопухов говорил про это интервью. Более того, Виталий Витальевич, один из немногих, кто позвонил мне на 40-летие и поздравил, а не просто написал «СМС». Причем признался, что сам обычно пишет сообщения, никому не звонит, а в моем случае изменил своим правилам. По сказанным им словам, я согласен в том плане, что свой потенциал на 100 процентов я не реализовал. Как говорится: к тем бы ногам, да нынешнюю голову... Но, к сожалению, это невозможно, и в моем случае, к сожалению, меня никто не научил жить. В футбол играть научили, тут я снова благодарен всем тренерам: и Саидову, и Бердыеву, и Кафанову, но футбол это не вся жизнь. И сама игра — это не весь футбол, это еще и процесс подготовки к матчу с восстановлением после него, чему я не уделял должного внимания.

Анализируя свою жизнь, я думаю, что и травм могло быть меньше, если бы я делал все так, как надо. Тем не менее я многое увидел, много где поиграл: «Рубин», «Зенит», «Ростов», единственное, не удалось поиграть в европейском чемпионате.

«Силовая манера игры в Бундеслиге мне подходила»

— А про какой мечтали?

— Бундеслига. Силовая манера игры в том чемпионате мне подходила. Даже было предложение из «Вольфсбурга», с которым «Рубин» пересекался в еврокубках, и об этом мне сказал агент. Но волею судеб я оказался в питерском «Зените».

— А агентом у вас оставался Виктор Панченко.

— Нет, нам пришлось расстаться, когда я подписывал контракт с «Рубином». Я тогда рассказал, что у меня есть первый тренер, которого руководство казанского клуба премировало за мою подготовку, а что касается личного агента, то сказали: «Никаких агентов, если хочешь быть в команде».

В год дебюта Бухарова в «Рубине» президентом клуба был Камиль Исхаков. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

— Попав в «Рубин», вы очень скоро дебютировали в студенческой сборной страны, поехав в 2005 году на Универсиаду в турецкий Измир. Будущие рубиновцы Горбанец и Ребко, коллега по национальной сборной Шишкин, плюс Хомич, Лешонок, Правосуд — нормальный такой состав подобрался.

— Это был мой первый опыт попадания в какую-либо сборную, уже потом была молодежка. И для меня та Универсиада была сродни олимпиадам, трансляции с которых я смотрел мальчишкой в Челнах. Это же такая же мини-олимпиада, поскольку много различных видов спорта, перелет в самолете, где летела большая делегация сборной России, проживание в общей деревне. Это вызывало невероятные эмоции, организация соревнований была очень крутая. Недостаток виделся в том, что в Измире было очень жарко — даже играя свои матчи в 9 или 10 утра, мы выходили на поле при 40 градусах.

Я стал лучшим бомбардиром команды, но мы проиграли в четвертьфинале Италии по пенальти, я очень расстроился, потому что за выход в финал нам обещали присвоить звание мастера спорта международного класса.

«В дни Кубка конфедераций время спрессовалось: подготовка к матчу, перелет, игра и снова подготовка»

— Вы были в составе сборной России на Кубке конфедераций. Станислав Черчесов после того, как сборная не вышла из группы на Кубке конфедераций, поменял состав на 40 процентов. Выбыли Глушаков, Камболов, Канунников, Комбаров, Полоз, Тарасов и Шишкин. Но в алфавитном порядке именно вы возглавляете список тех, кого Станислав Саламович не взял в состав.

— Если говорить о моих воспоминаниях о Кубке конфедераций, то это была какая-то фантастика, в которую я попал, как в яркий сон. Огромное внимание прессы, болельщиков, но лично для меня все пролетело не просто быстро, а мимолетно. Я не понимал: где я нахожусь, что происходит, примерно, как в момент, когда забил первый гол «Спартаку» на Центральном стадионе в Казани. Время спрессовалось: подготовка к матчу, перелет, игра, затем снова подготовка к матчу.

Но мы в целом очень серьезно готовились к Кубку конфедераций, а не строили планов на чемпионат мира. Что касается моего непопадания в состав, то виной тому травма, когда я порвал ахиллово сухожилие. Думаю, что не получи я ее, он бы меня, возможно, и вызвал бы (в конце 2016-го Бухаров перевернул ход домашней игры с Бельгией при счете 1:3, выйдя во втором тайме и успев дать голевую передачу, а затем забив в добавочное время гол, который привел к ничьей с будущим бронзовым призером чемпионата мира 3:3, — прим. ред.).

Юрий Жирков на острие атаки. Бухаров на заднем плане. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Бердыев высказал мне, чтобы я больше не подходил к точке исполнения пенальти»

— Попади вы на чемпионат мира, кто знает, может быть вышли бы на решающий пенальти с хорватами.

— Я бы на исполнение пенальти просто не вышел, хотя всегда хотел их пробивать. В последний раз сделал это в Томске в 2010 году — и неудачно. Я тогда реагировал на движение вратаря Сергея Парейко, чтобы ударить под опорную либо катнуть в другой угол, а он стоял, как вкопанный. В итоге, не приняв решение, я просто катнул в угол. Само собой он взял мяч, а Бердыев высказал мне, чтобы больше я не подходил к точке исполнения стандартного положения. Ни штрафной, ни пенальти, включая даже тренировки. Правда, в Томске я тогда забил с игры, и мы победили.

Чемпионат мира в России привел к огромному всплеску интереса к футболу, родители массово стали отдавать мальчишек в секции.

— А вы случайно не работаете с «детьми ЧМ», то есть теми, кого родители привели в спортшколу на эмоциях чемпионата мира 2018 года?

— Да, пусть и не совсем с чемпионата мира, но на Кубке конфедераций в Казани мы на матч с Мексикой выходили вместе с Тимуром Фатыховым. Тогда ему было 8 лет, сейчас исполняется 16, и я его тренирую. Он мне напомнил об этом факте, у Тимура сохранилась фотография с того матча. Я был удивлен, но это такая связь времен, преемственность поколений в действии.

Резюмируя свою карьеру в целом и через оценку Виталия Витальевича Кафанова, скажу, что не нашлось, может быть, человека, кто бы все это подсказывал. Все равно жизнь даже профессионального футболиста — это приезд на тренировку, нахождение на базе в течение двух-трех часов, после чего ты предоставлен сам себе. Это ни в коем случае не жалобы, в любом случае у меня была очень хорошая клубная карьера, на ее исходе я поиграл в составе сборной страны на Кубке конфедераций, был в числе кандидатов на участие в домашнем чемпионате мира.

(Окончание следует)

