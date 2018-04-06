Дуров получил британское гражданство

Основатель компании Telegram Павел Дуров стал гражданином Великобритании. «РИА Новости» нашло в официальном реестре фирм британского правительства созданную им компанию Telegram Open Network.

В документах указано, что владелец мессенджера — Дуров, гражданин Великобритании. Отмечается, что офис компании располагается в Лондоне, на улице Ватерлоо-роуд.

Напомним, сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram. Иск подан «в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона».

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.