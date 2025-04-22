В Татарстане проверяют мать, не водящую дочь в школу

Фото: Максим Платонов

В Татарстане началась проверка по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей женщиной из Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что она не отправляет свою дочь в школу и выпускает ее гулять только ночью. Соседи утверждают, что у матери девочки есть психическое расстройство.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следственное управление СК России по Татарстану уже занимается этой ситуацией. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по республике Владимиру Липскому представить доклад о ходе проверки.

Анастасия Фартыгина