Минздрав: доля курящих россиян снизилась более чем в два раза с 2009 года

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о значительном снижении распространенности курения среди населения старше 15 лет. По его словам, показатель уменьшился в 2,1 раза — с 39,5% в 2009 году до 18,6% в 2024 году.

— Распространенность курения среди взрослого населения старше 15 лет отметилась снижением в 2,1 раза: с 39,5% в 2009 году до 18,6% в 2024-м, — заявил министр на сессии «Народосбережение: актуальные подходы к демографической политике».

Мурашко отметил, что такой результат достигнут благодаря реализации мер по борьбе с табачной зависимостью. Выступление состоялось в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который проходит с 21 по 23 апреля в Национальном центре «Россия» по поручению президента.

Напомним, недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) озвучил, что потери бизнеса из-за курения сотрудников составляют 443 млрд рублей. Эти убытки связаны с перекурами и снижением продуктивности работников.

Матвей Гавриков