«Зенит» обыграл «Кузбасс» со счетом 3:2 и вышел в финал российской Суперлиги

Казанский «Зенит» обыграл на выезде кемеровский «Кузбасс» во втором полуфинальном матче плей-офф российской Суперлиги по волейболу. Матч прошел в Кемерово и закончился со счетом 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15) в пользу гостей.

Таким образом, казанцы выиграли в серии до двух побед — 31 марта «Зенит» обыграл «Кузбасс» со счетом 3:0 (25:16, 25:20, 25:12).

В финале ЧР казанский клуб сыграет либо с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, либо с московским «Динамо».

