Итоги дня: 56 миллиардов на дороги Татарстана, рейд на мигрантов в Казани, отказ от «пираток» в кинотеатрах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 19 апреля.
- На 290-м км автодороги Казань — Оренбург произошло ДТП: водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате аварии оба водителя и пассажир «Гранты» погибли, пассажир «Калины» госпитализирован с травмами. Это второе смертельное ДТП в Республике Татарстан за последние сутки.
- В Казани стартовал четвертый фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Первую лекцию на фестивале прочитал популяризатор математики, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев. Фестиваль продлится до 21 апреля, и в его рамках выступят более 20 спикеров, а хедлайнером станет известный телеведущий и шоумен Александр Пушной.
- По результатам регулярного чемпионата НХЛ сформировались пары первого раунда Кубка Стэнли. На Востоке «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон» — с «Торонто», «Флорида» — с «Тампа-Бэй», а «Нью-Йорк Рейнджерс» — с «Вашингтоном». В Западной конференции «Виннипег» сыграет с «Колорадо», «Ванкувер» — с «Нэшвиллом», «Даллас» — с «Вегасом», а «Эдмонтон» — с «Лос-Анджелесом». Плей-офф стартует 21 апреля.
- Генеральный директор Агентства по государственному заказу в Татарстане Яков Геллер сообщил, что за 2023 год малый бизнес в республике получил выручку в размере 210 млрд рублей. Особое внимание было уделено важности поставок качественной и дешевой продукции. Яков Геллер подчеркнул, что необходимо улучшать процесс закупок и обучать поставщиков.
- Делегаты стран БРИКС рассказали о подготовке к предстоящим играм. Из Венесуэлы приедет около 90 спортсменов, которые будут соревноваться в 11 видах спорта. Сербия отобрала лучших спортсменов по каратэ и дзюдо. Представители 84 стран выразили желание принять участие в играх, более 4 тысяч спортсменов уже отправили заявки.
- В 2023 году в бюджет Республики Татарстан поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 407,2 млрд рублей, что составляет 100,8% от плановых показателей. Почти четверть налоговых доходов — 23,8 % — обеспечили поступления в бюджет от физических лиц. Расходы бюджета республики в 2023 году составили 510,2 млрд рублей.
- Депутат Рузиля Тимергалеева напомнила премьер-министру РТ Алексею Песошину о «зависшем» проекте строительства в Казани мусоросжигательного завода. Песошин ответил, что возникли проблемы с поставщиками оборудования и сейчас объем выполненных работ составляет порядка 24% от всей стоимости проекта.
- Премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил о необходимости нового подхода в кадровой политике из-за кадрового дефицита на крупных предприятиях Татарстана. По его словам, только на крупных предприятиях потребность в квалифицированных кадрах составляет 11 тысяч человек. На 1 января 2024 года в республике насчитывалось 48,7 тыс. вакансий.
- За первые три месяца 2024 года в бюджет Татарстана поступило 4,9 млрд рублей от платных услуг государственных и муниципальных учреждений, что на 542,2 млн больше, чем годом ранее. Поступления по государственным учреждениям составили 3,27 млрд рублей, по муниципальным — 1,64 млрд рублей. Также в бюджет поступили целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 30,7 млрд рублей.
- В 2024 году в Татарстане потратят 56 млрд рублей на строительство, ремонт и реконструкцию дорог. Планируется отремонтировать подъезды к садовым обществам, а также построить и реконструировать 15 мостов. На внедрение интеллектуальной транспортной системы будет израсходовано 141,5 млн рублей.
- В Госдуму внесли законопроект, который предполагает изменения в Воздушный кодекс РФ. Эти изменения направлены на защиту прав граждан, призываемых на военную службу или заключающих контракт, и предусматривают возврат стоимости билета при вынужденном отказе от полета из-за действий перевозчика. Также проект закона направлен на обеспечение возврата стоимости авиабилетов гражданам, направляемым на военную службу в зону специальной военной операции.
- Село Казанское в Тюменской области оказалось в окружении воды из-за разлива реки Ишим.
- Потребление алкоголя в России значительно снизилось: с 9,43 литра этанола в 2018 году до 8,44 литра в 2023-м. Также вырос охват населения профилактическими мероприятиями за счет средств обязательного медицинского страхования, и увеличилось число посещений гражданами медицинских учреждений по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
- Стройка театра Камала и программа «Наш двор» лишили жителей Казани легального выезда из своих дворов на улицу Назарбаева. После того как улицу Хади Такташа полностью перекрыли для автомобильного транспорта, местным жителям предложили альтернативный способ проезда к своим домам, но он оказался невозможен из-за прокладки коммуникаций. В результате жители девяти домов вынуждены нарушать правила дорожного движения.
- В Казани открылся республиканский форум «Алга! Поехали!». Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил важность патриотического воспитания молодежи и заявил, что в республике появилось много отделений «Движения первых». Он также добавил, что у молодежи есть все возможности для самореализации.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Всемирных игр дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Для реализации проекта будет привлечено финансирование из бюджетов разных уровней, а также целевые отчисления от азартных игр.
- Участники СВО и их семьи получат социальную поддержку от государства, независимо от наличия долгов по налогам. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Также стало известно, что более 3,6 тысячи детей из семей военнослужащих освобождены от оплаты услуг детского сада.
- Российские кинотеатры поддержали инициативу прокатчиков и перестали показывать фильмы, нарушающие авторские права, чтобы поддержать отечественный кинематограф.
- В Казани полицейские провели рейд и проверили 200 иностранных граждан на строящихся объектах на набережной реки Казанки. У 152 из них были выявлены нарушения миграционного законодательства. Теперь полицейские ищут юридические лица, чьи представители допустили незаконную трудовую деятельность мигрантов.
- Жители Казани планируют потратить на летний отпуск 75 тысяч рублей. Это вторая по величине сумма среди городов-миллионников. Больше всех на путешествие выделяют жители Екатеринбурга — 81 тысячу рублей. Почти половина (47%) из запланировавших путешествие собираются забронировать частное жилье.
- В Госсовете правительство Татарстана представило отчет, в котором говорится о положительной динамике развития региона и росте основных макроэкономических показателей, несмотря на санкционное давление. Особое внимание было уделено росту заработной платы на 113,2%. Премьер-министр республики Алексей Песошин также отметил проблему износа инженерных сетей и потребность экономики в кадрах, которую без мигрантов не решить.
Ключевые события 785-го дня специальной военной операции на Украине:
- С 13 по 19 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства противовоздушной обороны, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.
- На Купянском направлении в течение недели подразделениями Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение живой силе и технике четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Приютное, Мирное, Малиновка и Луговское Запорожской области.
- На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 36-й бригад морской пехоты, 121-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов, Работино, Щербаки, Каменское Запорожской области, Михайловка, Змеевка, Берислав, Ивановка и Никольское Херсонской области.
- Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.
- Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, две тактические ракеты «Точка-У», 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1 278 беспилотных летательных аппаратов.
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Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан