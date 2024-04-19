Определились пары первого раунда Кубка Стэнли НХЛ
По результатам завершившегося в ночь на пятницу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сформировались пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
Восточная конференция представит противостояние между командами:
- «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс»;
- «Бостон» — «Торонто»;
- «Флорида» — «Тампа-Бэй»;
- «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон».
Отметим, что за хоккейную команду «Тампа-Бэй» выступит Никита Кучеров, который не так давно стал первым русским хоккеистом в истории НХЛ, кто сумел отдать 100 голевых передач за сезон.
Западная конференция также представит матчи:
- «Виннипег» — «Колорадо»;
- «Ванкувер» — «Нэшвилл»;
- «Даллас» — «Вегас»;
- «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес.
Плей-офф Кубка Стэнли стартует в ночь на 21 апреля. Все серии будут проходить до четырех побед одной из команд. Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является команда «Вегас», которая готова защищать свое звание в этом сезоне.
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