Определились пары первого раунда Кубка Стэнли НХЛ

По результатам завершившегося в ночь на пятницу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сформировались пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Восточная конференция представит противостояние между командами:

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс»;

«Бостон» — «Торонто»;

«Флорида» — «Тампа-Бэй»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон».

Отметим, что за хоккейную команду «Тампа-Бэй» выступит Никита Кучеров, который не так давно стал первым русским хоккеистом в истории НХЛ, кто сумел отдать 100 голевых передач за сезон.

Западная конференция также представит матчи:

«Виннипег» — «Колорадо»;

«Ванкувер» — «Нэшвилл»;

«Даллас» — «Вегас»;

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес.

Плей-офф Кубка Стэнли стартует в ночь на 21 апреля. Все серии будут проходить до четырех побед одной из команд. Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является команда «Вегас», которая готова защищать свое звание в этом сезоне.

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Анастасия Фартыгина