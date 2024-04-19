В Казани полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционных правил

Фото: Реальное время

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан, УФСБ России по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на строящихся объектах на набережной реки Казанки.

В ходе рейда стражи порядка проверили 200 иностранных граждан. У 152 из них были выявлены нарушения миграционного законодательства.

Сейчас полицейские устанавливают юридических лиц, чьи представители не проверили законность осуществления мигрантами трудовой деятельности. Их привлекут к административной ответственности.

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства будут продолжены, сообщили в ведомстве.

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Олег Исаков