В Бугульминском районе три человека погибли в ДТП

Фото: предоставлено МВД по РТ

Сегодня, 19 апреля, в 4.30 на 290-м км автодороги Казань — Оренбург водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина».

Как сообщается, в результате ДТП оба водителя и пассажир «Гранты» от полученных травм скончались на месте происшествия, а пассажир «Калины» доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Напомним, вчера, 18 апреля, на 102-м км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП.

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