Делегаты из стран БРИКС рассказали о подготовке своих стран к предстоящим играм

Делегаты из стран БРИКС рассказали о подготовке своих стран к предстоящим играм. Так, из Венесуэлы приедет около 90 спортсменов, они будут соревноваться в 11 видах спорта. Глава делегации отметил, что их страна особенно гордится своими каратистами, которые в настоящее время готовятся к Олимпийским играм. Казань как место проведения соревнований получила высокую оценку, так как спортивным менеджерам есть с чем сравнивать. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Делегаты Сербии также рассказали о развитости боевых искусств у себя на родине. Страна отобрала лучших спортсменов по каратэ и дзюдо. В этом виде спорта ожидается сильная конкуренция для российской сборной. Стоит отметить, что желание принять участие в играх выразили представители 84 стран. Больше 4 000 спортсменов уже отправили заявки. Спортивную программу утвердят в мае.

На этой неделе в Казани проходит чемпионат России по плаванию. Делегаты стали свидетелями соревнования, заодно оценили функционал Дворца водных видов спорта. Сейчас в республике находятся 690 пловцов. Как раз на чемпионате определят тех, кто представит нашу страну на Играх БРИКС в июне.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».