Только под «кирпич»: стройка театра Камала и «Наш двор» лишили жителей Казани легального выезда

Фото: Артем Гафаров

Продолжающаяся стройка театра Камала, из-за которой перекрыли часть улицы Хади Такташа в Казани, а также программа «Наш двор» лишили жителей близлежащих домов и детский сад легального способа выехать из своих дворов на улицу Назарбаева, убедился корреспондент «Реального времени». Как рассказали местные жители, жильцы сразу девяти домов оказались в заложниках несогласованности двух строительных работ и вынуждены выезжать из дворов, фактически нарушая ПДД — под «кирпич».

Сразу после дома №99 по Хади Такташа забор и работы по прокладке коммуникаций преграждают единственный легальный выезд на Назарбаева. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Заехать можно, выехать — нет.



После того, как улицу Хади Такташа между Назарбаева и Салимжанова полностью перекрыли для автомобильного транспорта из-за стройки театра Камала, местным жителям предложили альтернативный способ проезда к своим домам. Начинается односторонний маршрут между домами №60 и №66 по Назарбаева, у заканчивается выездом на ту же улицу возле дома №80 на перекрестке с Хади Такташа. На всем пути следования установлены «кирпичи» и знаки одностороннего движения, диктующие единственный путь заезда и выезда из дворов.

Такую схему проезда предлагают водителям. Реальное время / realnoevremya.ru

Выезд по такой схеме предполагается через дворы домов №99, №101 и №105 по улице Хади Такташа. Но сразу же после дома №99 дорога оказалась полностью перекопанной из-за прокладки коммуникаций. Эти работы и лишили жителей девяти домов возможности выехать из своих дворов, соблюдая правила дорожного движения. Проезд возле дома №95 на улицу Туфана Минуллина также перекрыт строительными работами.

Фактически, соблюдая установленную схему движения, без правильного сообщения с Назарбаева оказались и жители домов №60, №66, №66к1 и №66к2. Однако, убедился корреспондент «Реального времени», часто машины там в нарушение ПДД либо сразу выезжают на улицу Назарбаева, либо сначала на дублер, а уже потом на основную дорогу.

Сразу после поворота с улицы Назарбаева к дому №66 (белый) установлен знак одностороннего движения, ограничивающий проезд в обратную сторону. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Жители же домов по Хади Такташа вынуждены проезжать через «кирпич» возле детского сада №89 и двигаться, фактически, по «встречке» — также к вышеупомянутым домам №60 и №66 по Назарбаева. Других способов выехать из своих дворов у них не осталось.

Фактически «кирпич» преграждает единственный существующий выезд на улицу Назарбаева возле детского сада №89. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Одним из способов выезда на «большую землю» могла бы оказаться дорога возле дома №68 по Назарбаева. Но ее преграждают уже не знаки, а настоящий забор, оставляющий возможность возможность подойти к дому со стороны детского сада только пешком.

Со стороны детского сада проход к дому №68 по Назарбаева перекрыт забором. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Выехать можно, заехать — нет.

С абсолютно противоположной проблемой столкнулись жители домов №99, №101 и №103 по Хади Такташа, а также дома №80 по Назарбаева. Подъезд к этим домам предполагается по той же схеме, что указана выше. Но вот из-за работ возле дома №99 по Хади Такташа, у жителей этих домов легального способа проезда не осталось — зато выехать можно по всем правилам дорожного движения.

Согласно ПДД, возможность подъезда к домам по дублеру улицы Назарбаева у них также не доступна, потому что возле дома №80 стоит знак, запрещающий правый поворот. Но фактически другой возможности подъехать к домам у жильцов нет, поэтому приходится нарушать правила дорожного движения.

Со стороны дублера улицы Назарбаева знаки ограничивают подъезд к домам №80 по Назарбаева (ближний) и №103 по Хади Такташа (дальний). Артем Гафаров / realnoevremya.ru

На дублере улицы Назарбаева также организовано одностороннее движение от дома №66 до дома №80 с последующим выездом на основную дорогу на пересечении с Хади Такташа. Предполагается, что этим маршрутом будут пользоваться жители домов №68, №70, №72, №74, №76 и №78 по Назарбаева, однако некоторые водители выбирают маршрут «против шерсти» и едут в обратном направлении.

Знаки на дублере улицы Назарбаева в рацоне дома №70. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

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Артем Гафаров