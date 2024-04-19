В Госдуму внесли законопроект о возврате стоимости билета при отказе от рейса

Фото: Максим Платонов

В Госдуме приняли к рассмотрению проект Федерального закона, который предполагает изменения в часть 2 статьи 108 Воздушного кодекса Российской Федерации с целью защиты прав и законных интересов граждан, вызываемых на военную службу или выступающих в контрактную службу в военных структурах. Нововведения распространяются на договоры воздушной перевозки пассажиров.

Согласно действующему законодательству, возможность полного возврата стоимости авиабилета имелась только в случае болезни или смерти пассажира, члена его семьи или близкого родственника.

Предложенные изменения предусматривают также вернуть полную стоимость билета при вынужденном отказе от полета из-за действий перевозчика, включая задержку рейса. Проект закона также направлен на обеспечение возврата стоимости авиабилетов гражданам, направляемым на военную службу в зону специальной военной операции.

Эта мера будет дополнительной поддержкой и снизит финансовое бремя на исполнителей конституционного долга.



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Анастасия Фартыгина