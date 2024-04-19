Участники СВО и их семьи в Татарстане получат социальную поддержку, даже если у них есть долги по налогам

Участники специальной военной операции и их семьи получат социальную поддержку от государства, независимо от наличия долгов по налогам. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

По словам министра, законопроект предусматривает меры социальной поддержки для участников СВО, их родителей, супругов и несовершеннолетних детей, которые не зависят от задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Однако республиканские меры поддержки предоставляются только при условии отсутствия налоговой задолженности у граждан.

Ранее первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов сообщил, что более 3,6 тысячи детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, освобождены от оплаты услуг детского сада. Эта информация была представлена на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин