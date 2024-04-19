Село Казанское в Тюменской области находится в опасности затопления

Фото: предоставлено администрацией главы Тюменской области

Село Казанское оказалось в окружении воды из-за разлива реки Ишим. Чтобы не допустить перелива воды через насыпи, их своевременно нарастили. Экстренные службы и добровольцы работают круглосуточно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение воды.

— Ситуация остается непредсказуемой, и жителям сел ниже по течению рекомендуется эвакуироваться как можно быстрее, — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что в трех субъектах России более 15 тысяч домов остаются подтопленными — большое количество сил направлено на ликвидацию происшествий в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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