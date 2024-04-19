В России снизилось потребление алкоголя

Фото: Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения России заявило о значительном снижении уровня потребления алкоголя в стране. По данным, представленным на заседании коллегии ведомства, в 2023 году уровень потребления алкоголя сократился до 8,44 литра этанола на душу населения, что существенно ниже показателя 2018 года, составлявшего 9,43 литра.

Отчет Минздрава также отмечает увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2023 году за счет ОМС было охвачено на 23 миллиона человек больше, чем в предыдущем году, и более 82 миллионов человек прошли профилактические мероприятия. Общие расходы из федерального фонда ОМС составили 3,2 трлн рублей.

Помимо этого, отчет подчеркивает значительный рост посещений гражданами медицинских учреждений по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний. В сравнении с 2020 годом число таких посещений выросло в 3,5 раза.

Также, по данным Минздрава, стало известно о потреблении алкоголя за 2023 год в Приволжском федеральному округе, где первые три места занимают:

Кировская область — 14,4 литра на человека в год;

Марий Эл — 12,6 литра;

Пензенская область — 11,7 литра.

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Анастасия Фартыгина