Малый бизнес в Татарстане выручил 210 миллиардов рублей за 2023 год

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор Агентства по государственному заказу в Татарстане Яков Геллер провел онлайн-конференцию, на которой были обсудил вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса в республике.

По словам Геллера, за последний год этот сектор экономики в сумме получил выручку в размере 210 млрд рублей, что превышает выручку крупной компании «Оргсинтез».

Особое внимание было уделено важности поставки качественной и дешевой продукции для успешного развития малого и среднего бизнеса. Яков Геллер подчеркнул, что нельзя позволять себе покупку товаров плохого качества за государственные и корпоративные средства. Это негативно сказывается не только на бизнесе, но и на экономике в целом.



— Нам удалось за этот год помочь малому бизнесу поставить почти 40 миллиардов за пределами Татарстана, — сообщил Геллер.

Яков Геллер отметил, что необходимо улучшать процесс закупок, а также обучить поставщиков с целью повышения качества поставляемой продукции и услуг.

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Анастасия Фартыгина