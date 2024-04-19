Правительство Татарстана отчиталось о работе в Госсовете

Премьер-министр республики Алексей Песошин представил основные показатели развития региона в отчете о работе правительства. Он подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся ограничения и санкционное давление Запада, удалось сохранить положительную динамику и обеспечить рост основных макроэкономических показателей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Особое внимание было уделено вопросу заработной платы. Алексей Песошин сообщил, что реальный рост заработной платы с учетом инфляции составил 113,2%. Это стало возможным благодаря мобилизации в бюджеты всех уровней 1 триллиона 553 миллиардов рублей.

Также было отмечено, что республика активно участвует в национальных проектах и реализует 35 республиканских программ. Однако одна из главных проблем — износ инженерных сетей. Необходима замена трети коммуникаций ЖКХ.

Кроме того, экономике республики не хватает кадров. Только на крупных промышленных предприятиях требуется 11 тысяч специалистов. Алексей Песошин подчеркнул, что без мигрантов решить кадровый вопрос не удастся.

Отчет правительства — это документ из 250 страниц, который находится в открытом доступе на сайте Госсовета. С результатами работы может ознакомиться любой желающий.

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