Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Всемирных игр дружбы.
Для реализации соревнований будет привлечено финансирование из бюджетов разных уровней, а также целевые отчисления от азартных игр. Международная ассоциация дружбы (IFA) будет заниматься вопросами взаимодействия с международными федерациями.
Согласно закону, на спортивных аренах будет запрещена розничная продажа алкоголя и его потребление, а также реклама букмекеров. Помимо этого, закон предусматривает особенности размещения рекламы, осуществления торговли и транспортного обеспечения.
Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
Напомним, что в Казани прошла церемония открытия республиканского форума «Алга! Поехали!». Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что организация, созданная по инициативе Владимира Путина, играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи.
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