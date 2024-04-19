Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Всемирных игр дружбы.

Для реализации соревнований будет привлечено финансирование из бюджетов разных уровней, а также целевые отчисления от азартных игр. Международная ассоциация дружбы (IFA) будет заниматься вопросами взаимодействия с международными федерациями.

Согласно закону, на спортивных аренах будет запрещена розничная продажа алкоголя и его потребление, а также реклама букмекеров. Помимо этого, закон предусматривает особенности размещения рекламы, осуществления торговли и транспортного обеспечения.

Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Напомним, что в Казани прошла церемония открытия республиканского форума «Алга! Поехали!». Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что организация, созданная по инициативе Владимира Путина, играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи.

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Олег Исаков