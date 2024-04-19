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Жители Казани планируют потратить 75 тысяч рублей на летний отпуск

19:11, 19.04.2024
Жители Казани планируют потратить 75 тысяч рублей на летний отпуск
Фото: Галия Шакирова

Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на летний отпуск, составляет 63 тысячи рублей. Среди городов-миллионников больше всех денег на путешествие выделяют жители Екатеринбурга (81 тысячу рублей), Казани (75 тысяч рублей) и Москвы (70 тысяч рублей). Об этом «Реальному времени» стало известно из опроса, проведенного «Авито Путешествиями».

— Интересно, что меньше всего закладывают на отпуск путешественники из Краснодарского края (47 тысяч рублей), поскольку большинство из них планируют провести отпуск в родном регионе, — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Сколько готовы тратить на отпуск жители городов-миллионников:

  • Екатеринбург — 81 тысяча рублей;
  • Казань — 75 тысяч рублей;
  • Уфа — 72 тысячи рублей;
  • Челябинск — 71 тысяча рублей;
  • Москва — 70 тысяч рублей;
  • Пермь и Нижний Новгород — 70 тысяч рублей;
  • Самара — 67 тысяч рублей;
  • Новосибирск — 66 тысяч рублей;
  • Санкт-Петербург — 65 тысяч рублей;
  • Омск — 64 тысячи рублей;
  • Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград — 60 тысяч рублей;
  • Красноярск — 58 тысяч рублей.

Почти половина (47%) из тех, кто запланировал путешествие на лето, собираются забронировать частное жилье — квартиру или загородный дом. Чаще всего такой формат отпускного жилья выбирали люди в возрасте от 35 до 44 лет, подытожил он.

При этом, самыми популярными направлениями у россиян стали Краснодарский край и Сочи.

  • Краснодарский край — 15%;
  • Сочи — 11%;
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область — 10%;
  • Крым — 8%;
  • Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край — 5%;
  • Дагестан, Карелия, Татарстан — 4%;
  • за рубежом — 5%;
  • не планирую отдыхать летом 2024 — 28%;
  • свой вариант — 10%.

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Олег Исаков
ЭкономикаФинансыОбщество

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