Жители Казани планируют потратить 75 тысяч рублей на летний отпуск

Фото: Галия Шакирова

Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на летний отпуск, составляет 63 тысячи рублей. Среди городов-миллионников больше всех денег на путешествие выделяют жители Екатеринбурга (81 тысячу рублей), Казани (75 тысяч рублей) и Москвы (70 тысяч рублей). Об этом «Реальному времени» стало известно из опроса, проведенного «Авито Путешествиями».

— Интересно, что меньше всего закладывают на отпуск путешественники из Краснодарского края (47 тысяч рублей), поскольку большинство из них планируют провести отпуск в родном регионе, — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Сколько готовы тратить на отпуск жители городов-миллионников:



Екатеринбург — 81 тысяча рублей;

Казань — 75 тысяч рублей;

Уфа — 72 тысячи рублей;

Челябинск — 71 тысяча рублей;

Москва — 70 тысяч рублей;

Пермь и Нижний Новгород — 70 тысяч рублей;

Самара — 67 тысяч рублей;

Новосибирск — 66 тысяч рублей;

Санкт-Петербург — 65 тысяч рублей;

Омск — 64 тысячи рублей;

Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград — 60 тысяч рублей;

Красноярск — 58 тысяч рублей.

Почти половина (47%) из тех, кто запланировал путешествие на лето, собираются забронировать частное жилье — квартиру или загородный дом. Чаще всего такой формат отпускного жилья выбирали люди в возрасте от 35 до 44 лет, подытожил он.

При этом, самыми популярными направлениями у россиян стали Краснодарский край и Сочи.

Краснодарский край — 15%;

Сочи — 11%;

Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область — 10%;

Крым — 8%;

Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край — 5%;

Дагестан, Карелия, Татарстан — 4%;

за рубежом — 5%;

не планирую отдыхать летом 2024 — 28%;

свой вариант — 10%.



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Олег Исаков