В Казани прошла церемония открытия республиканского форума «Алга! Поехали!»

В Казани прошла церемония открытия республиканского форума «Алга! Поехали!». В мероприятии принял участие Рустам Минниханов, он отметил, что организация созданная по инициативе Владимира Путина, играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи.

Он добавил, что с момента создания организации в республике за короткое время отделения «Движения первых» появились в каждой школе, молодежном м подростковом центре. Реализовано большое количество мероприятий, в которых поучаствовало более 200 тысяч человек.

— Если мы не будем любить свой родной край, своих родных и близких, не сохраним наши традиции — не будет никакого будущего. Но для нас такой угрозы нет. В том числе благодаря таким неравнодушным, активным молодым людям, как вы. У вас есть все возможности для самореализации и достижения успеха. Мы в свою очередь поддержим все ваши начинания, — добавил Рустам Минниханов.

Напомним, сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой инвестиционного офиса при администрации президента Турецкой Республики Бураком Даглыоглу. Встреча прошла в Доме правительства республики.

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Разиль Самигуллин