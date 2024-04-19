За первые три месяца в бюджет Татарстана поступило 4,9 млрд рублей от платных услуг учреждений

За первые три месяца 2024 года в бюджет республики поступило 4,9 млрд рублей от платных услуг, которые были оказаны государственными и муниципальными учреждениями. Это на 542,2 млн больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Поступления по государственным учреждениям составили 3,27 млрд рублей, по муниципальным учреждениям — 1 64 млрд рублей.

Также на 1 апреля текущего года в доход бюджета Республики Татарстан поступили целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 30,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

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Разиль Самигуллин