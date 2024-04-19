Российские кинотеатры перестали показывать пиратские фильмы

Фото: Динар Фатыхов

Российские кинотеатры поддержали инициативу прокатчиков и перестали показывать фильмы, нарушающие авторские права.

Например, блокбастер «Дюна» раньше можно было посмотреть в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, а теперь только в одном.

Такое решение принято в поддержку отечественных кинокартин после призыва прокатчиков поддержать отечественный кинематограф и отказаться от показа пиратских фильмов.

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Анастасия Фартыгина