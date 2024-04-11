Итоги дня: Минниханов в Китае, талисман Игр БРИКС в Казани, дело нижнекамского «Водоканала»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 11 апреля:
- Владелец ГАП «Ресурс» Виктор Наурузов подал в суд на предпринимателя Реваля Бадыйкова, поручавшегося по кредиту на 1,44 млрд рублей для строительства репродуктора. Наурузов, выкупивший долги, намерен привлечь Бадыйкова к субсидиарной ответственности почти на полмиллиарда рублей.
- В Казани отреставрируют дорогу к новому театру им. Камала за 2,2 млрд рублей. Протяженность обновленного дорожного полотна составит 1,3 км, работы планируют завершить до 20 ноября 2025 года.
- Заинский горсуд приговорил организатора бизнеса по торговле чужими тайнами Сергея Герасимова к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима. Герасимова признали виновным в незаконном получении и распространении третьим лицам сведений о 700 частных лицах и компаниях по всей стране в сфере коммерческой, налоговой и банковской тайны. Одним из инструментов работы Герасимова был сайт ros-reestr.ru, где он рекламировал услуги по «пробиву людей».
- Следователи УВД Нижнекамска возбудили дело о мошенничестве в отношении должностных лиц АО «Водопроводно-канализационное и энергетического хозяйства». Коммерсантов подозревают в хищении 350,4 млн рублей, поступивших от населения на капремонт сетей. Проверяющие установили, что эти средства были потрачены на покрытие убытков от теплопотерь и на текущий ремонт.
- В первом квартале 2024 года ФАС наложила штрафы на газораспределительные компании на общую сумму 75,6 млн рублей за нарушения в рамках программы социальной газификации и при стандартном техническом присоединении к газовым сетям. Основными нарушениями являются затягивание сроков подключения, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, а также навязывание невыгодных условий.
- Жители Казани высказали свое недовольство тем, что в центре города отсутствуют специализированные контейнеры для сбора собачьих экскрементов. В первую очередь они сетуют на то, что урн нет в районе Национальной библиотеки и в районе Фуксовского сада, который сейчас ожидает благоустройства.
- Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что дамба в Орске — это земляной вал, который не стоит 1 млрд рублей.
- В Татарстане появится новое гидротехническое сооружение «Новая Портовая», которое будет защищать территорию от затопления и подтопления. Проект предусматривает монтаж конструкций берегоукрепительного сооружения и демонтаж некоторых объектов капитального строительства. Также необходимо осуществить мероприятия по охране окружающей среды.
- На улице Ершова в Казани возле магазина «Бахетле» идет ремонт тротуара, из-за чего перекрыта правая полоса движения. Работы продлятся до конца июня 2024 года.
- Агентство по страхованию вкладов выделит дополнительно 950,2 млн рублей на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк», чьи требования будут удовлетворены в размере 62,35% суммы. Выплаты начнутся 19 апреля 2024 года.
- В Казани у Центра гребных видов спорта на улице Хади Такташа идет ремонт асфальта: заменяют тротуары и бордюры перед гостиницей «Регата».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайский город Чанчунь, где посетит местные предприятия, примет участие в круглом столе и встретится с руководством провинции Цзилинь. Ранее у Рустама Минниханова прошла встреча с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
- В районе села Большое Нагаткино задержан житель Санкт-Петербурга по подозрению в наркопреступлении. В его автомобиле найден тайник с 20 свертками гашиша общей массой более 3 кг. Следственный отдел ОМВД России по Цильнинскому району возбудил уголовное дело. Суд заключил задержанного под стражу.
- В Татарстане проходит аттестация на право управления маломерными судами, в 2023 году аттестованы 2 327 человека. Всего в республике зарегистрировано 37 860 судоводителей. Аттестация включает проверку документов, теоретических знаний и практических навыков управления судном.
- Российский рынок акций открылся ростом на фоне подорожания нефти марки Brent до $90,5 за баррель из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Однако внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США.
- Запуск ракеты «Ангара-А5» с «Восточного» состоялся с третьей попытки.
- Воспитанница РСШОР по стендовой стрельбе Республики Татарстан Елизавета Евграфова завоевала серебряную медаль в упражнении «скит» на первом этапе Кубка России по стендовой стрельбе в Адыгее.
- В Чистопольский горсуд поступило ходатайство о мере пресечения подозреваемому в сексуальном насилии над 7-летней девочкой. Следком просит заключить фигуранта под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, которые предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
- С начала года в Казани зафиксировали более 1000 сообщений об угрозах совершения терактов. На заседании городской антитеррористической комиссии начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров призвал принять дополнительные меры по обеспечению безопасности городских объектов.
- Управляющая компания «Уютный дом» подала иск к исполкому Казани о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 85 293 рубля. Управляющая компания «Уютный дом групп» обратилась с аналогичным запросом, сумма иска составила 171 709 рублей. Суд частично удовлетворил требования компаний, постановив взыскать с мэрии Казани 79 654 и 157 371 рубль соответственно.
- Леопард Бриксик станет талисманом Игр БРИКС в Казани, сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
- Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов сообщил, что в федеральный перечень учебников планируется включить 32 новых учебника по татарскому языку и литературе. Работа по разработке новых учебников продолжается, и Андрей Поминов выразил надежду, что они будут представлены на рассмотрение федерального научно-методического совета уже в этом году.
- МУП «Водоканал» обратилось с иском в Арбитражный суд Татарстана в отношении своего подрядчика, ООО «Адванс Констракшен», из-за срыва ремонта водопровода на улице Муштари в Казани. Сумма иска составила 8,3 млн рублей. Суд расторг договор между организациями, взыскал с москвичей 1,7 млн рублей неустойки, а также 64,4 тыс. рублей расходов по госпошлине.
- Сегодня в Агрызе произошел пожар из-за неосторожности при курении. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и спасли сорокалетнего мужчину. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
- Казанский государственный архитектурно-строительный университет планирует провести капитальный ремонт фасада и окон здания Казанского института инженеров гражданского строительства. Начальная цена проекта реконструкции составляет 55 387 942 рубля.
Ключевые события 777-го дня специальной военной операции на Украине:
- В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.
- Операторы БПЛА группировки войск «Центр» уничтожили очередную БМП «Бредли» американского производства на Авдеевском направлении.
- На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
- Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы продолжают наносить огневое поражение по позициям украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан