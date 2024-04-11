Глава Минстроя РФ раскритиковал Оренбургскую дамбу

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, дамба в Орске — земляной вал, она не стоит 1 млрд рублей.



— Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба. Дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров… С огромной скоростью, огромная масса воды надавила не на дамбу, а земляной вал, — сказал глава Минстроя РФ.

Напомним, что в городе Орске — Оренбургской области — в результате паводков прорвало местную дамбу, из-за чего в регионе началось наводнение. Как сообщается, ущерб от паводков в Орске может составить более 20 млрд рублей.

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Олег Исаков