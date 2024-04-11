Фасад КГАСУ отремонтируют за 55 млн рублей
Казанский государственный архитектурно-строительный университет объявил о планах проведения капитального ремонта фасада и окон здания Казанского института инженеров гражданского строительства, узнало «Реальное время». Адрес заведения — улица Калинина, 43.
Здание было построено в конце 1930-х — 1948 годах по проекту архитектора Ахмеда Бикчантаева. Начальная цена проекта реконструкции составляет 55 387 942 рубля.
Проект предусматривает проведение работ по капитальному ремонту фасада и ограждающих конструкций, включая окна. Это позволит улучшить внешний вид здания и сделать его более современным.
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