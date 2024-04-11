ФАС России оштрафовала газораспределительные организации на 75,6 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила о результатах работы в первом квартале 2024 года. За указанный период ведомство наложило штрафы на газораспределительные компании на общую сумму 75,6 миллиона рублей.

За первые три месяца текущего года ФАС выявила 174 нарушения в рамках программы социальной газификации и 49 — при стандартном техническом присоединении к газовым сетям. Об этом представители службы рассказали на сессии «Новые правила подключения к газу» практического семинара в сфере тарифного регулирования.

Основными нарушениями, по данным ФАС, являются затягивание сроков подключения, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, а также навязывание невыгодных условий.

Антимонопольная служба продолжает внимательно контролировать ситуацию взаимодействия между потребителями и компаниями.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выдала маркетплейсу Wildberries предупреждение из-за признаков нарушения антимонопольного законодательства. С 2022 по 2023 год в ФАС поступило большое количество обращений граждан и организаций, которые указывали на нарушение Wildberries антимонопольного законодательства.

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Разиль Самигуллин