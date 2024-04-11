Запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного состоялся с третьей попытки
Запуск ракеты «Ангара-А5» с «Восточного» состоялся с третьей попытки.
Напомним, что ранее запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» дважды отменяли.
Первый пуск ракеты был остановлен за две минуты до старта из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Вторая попытка закончилась неудачей из-за системы автоматики, которая прервала пуск тяжелой ракеты из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
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