В Чистополе рассматривают ходатайство об аресте подозреваемого в педофилии

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Чистопольский горсуд поступило ходатайство о мере пресечения подозреваемому в сексуальном насилии в отношении 7-летней девочки. Следком просит заключить фигуранта под стражу.



Уголовное дело возбуждено по двум тяжким статьям УК РФ — изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Оба состава предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Заявление о ЧП поступило силовикам на этой неделе, в короткий срок подозреваемый был задержан.