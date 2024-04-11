Новости происшествий

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Чистополе рассматривают ходатайство об аресте подозреваемого в педофилии

13:33, 11.04.2024
В Чистополе рассматривают ходатайство об аресте подозреваемого в педофилии
Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Чистопольский горсуд поступило ходатайство о мере пресечения подозреваемому в сексуальном насилии в отношении 7-летней девочки. Следком просит заключить фигуранта под стражу.

Уголовное дело возбуждено по двум тяжким статьям УК РФ — изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Оба состава предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Заявление о ЧП поступило силовикам на этой неделе, в короткий срок подозреваемый был задержан.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также