«Все газоны загажены»: казанцы недовольны отсутствием контейнеров для собачьих экскрементов в центре города

Как говорят жители, выкидывать отходы приходится в обычные урны рядом со скамейками

Фото: Василий Иванов

Жители Казани высказали свое недовольство тем, что в центре города отсутствуют специализированные контейнеры для сбора собачьих отходов. В первую очередь они сетуют на то, что урн нет в районе Национальной библиотеки и в районе Фуксовского сада, который впоследствии будет благоустроен. С чем сталкиваются владельцы собак, как реагируют на проблемы и будут ли в саду Фукса специализированные урны — в материале «Реального времени».

«Выкидываем отходы прямо на глазах отдыхающих»

В редакцию «Реального времени» обратилась владелица собаки и жительница Казани Татьяна Антонова. Она пожаловалась на то, что в центре города, а особенно в районе Национальной библиотеки и Фуксовского сада, нет оборудованных урн для сбора собачьих экскрементов. Женщина отметила, что их приходится выкидывать в обычные мусорные урны, которые стоят рядом со скамейками для отдыхающих.

— У меня собака небольшая. А есть владельцы, у которых собаки и по 30—40 килограммов. И у них проблем больше. Посмотрите, в центре все газоны загажены. Ситуация такая, что приходится выкидывать отходы прямо на глазах у отдыхающих. Пару раз меня ругали, что я выкидываю пахнущий пакет в урну около лавочки, — рассказала Антонова.

Люди недовольны тем, что в центре все газоны загажены. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Местная жительница добавила, что владельцам собак несложно выкидывать отходы в специализированные урны, особенно если их будет много. По ее заверениям, сейчас в ее районе всего одна такая урна, в связи с этим приходится пользоваться обычными.

— Мы бы без проблем бросали отходы в специализированные урны, но это не должен быть один контейнер на весь район. Они должны стоять через определенное расстояние. Я понимаю, что есть проблема с пакетами, когда их скажем, воруют, но у собачников есть свои пакеты. В центре стоят контейнеры для отдыхающих, но они не предназначены для собачьих экскрементов, — высказалась Татьяна.

В Казани разработали план благоустройства Фуксовского сада, но в концепции не говорится о контейнерах для отходов

В начале апреля этого года стало известно, что Институт развития города завершил разработку концепции благоустройства исторического Фуксовского сада. Сквер, названный в честь бывшего ректора и заслуженного профессора Казанского университета, медика, ботаника, историка, этнографа и филантропа, планируют обновить к середине лета. Концепция предполагает дополнительное озеленение, восстановление утраченных исторических элементов сада по архивным материалам и рассказ о замечательном ученом, посвятившем значительную часть жизни Казани и горожанам.

Фуксовский сад ограничен по периметру улицами: Малой Красной, Адамюка, Жуковского Подлужной и находится в непосредственной близости от Национальной библиотеки РТ и мемориального музея-квартиры композитора Назиба Жиганова.

Отмечается, что все существующие зеленые насаждения, среди которых много крупномеров с раскидистыми кронами, будут сохранены. Наряду с этим в саду будут дополнительно высажены: ель колючая, рябина, сирень, чубушник, рябинник рябинолистный, бересклет, кизильник и цветники из лекарственно-ароматных трав и цветов.

В Фуксовском саду не будет контейнеров для сбора собачьих отходов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, в саду восстановят входные зоны. Лестницу на склоне сада заменят на более широкую и дополнят пандусом. Будет пересмотрена конфигурация элементов освещения. Планируется воссоздать опоры освещения, представляющие собой высокохудожественное чугунное литье, а беседку и входную группу с названием сада романтично подсветить. В садике также появятся чугунные скамьи и другая садовая мебель — стол, стулья, вазоны, шкафы для уличной библиотеки — в стилистике первой половины XIX века.

Таким образом, можно заметить, что в концепции ничего не говорится про работу с контейнерами для собачьих отходов.

Где в Казани озаботились dog-friendly средой?

В 2022 году сообщалось, что в благоустраиваемом парке в ЖК «Салават купере» появится площадка для игр и выгула собак. На территории будут предусмотрены навесы, лавочки, специальное оборудование для занятий с домашними питомцами, 700 квадратных метров территории для бега и свободного выгула без поводка. Особенность пространства будет заключаться в том, что оборудование предназначено не для классической дрессировки, а для игры и совместного времяпрепровождения хозяина и питомца.

В прошлом году куратор проекта Dog-friendly Татарстан Дарья Раёк в одном из интервью говорила, что специальные урны для собачьих отходов есть в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке им. Тинчурина, на «Черном озере».

В ЖК «Салават купере» появится специализированный парк для собак. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По ее словам, маленькое количество урн для экскрементов — это само по себе не проблема. На сегодня нет необходимости в большом количестве дог-боксов, потому что пока, к сожалению, нет отдельного завода по переработке таких отходов.

—Важно приучать людей к раздельному сбору мусора, поэтому на площадках для выгула собак устанавливаются урны отдельно для экскрементов и отдельно для бытового мусора. В рамках ЖК тоже хорошо было бы так сделать, потому что будет удобнее ухаживать за территорией. В целом я за то, чтобы воспитывать в людях самосознание и ответственность. Если я иду гулять с ребенком, то беру с собой бутылочку с водой, памперсы, пакетик, влажные салфетки. И тут то же самое: перед прогулкой с собакой кладу в карман пакетики для экскрементов, салфетки, вкусняшки. Хотя, безусловно, размещение дог-боксов помогает обратить внимание на то, что надо убрать за своей собакой, это своеобразный маркер для тех владельцев, кто еще не погружен в культуру, — отметила Раёк в интервью изданию Urban-media.



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