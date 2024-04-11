С исполкома Казани взыскали 237 тыс. рублей за неуплату ЖКУ

Фото: Динар Фатыхов

Управляющая компания «Уютный дом», обслуживающая многоквартирный дом №59б по улице Мусина в Казани, подала иск к исполкому Казани о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. С тем же запросом обратилась УК «Уютный дом групп», обслуживающая дом №10 по улице Гагарина, узнало «Реальное время».

первый иск УК «Уютный дом» подан на 85 293 рубля;

второй иск УК «Уютный дом групп» подан на 171 709 рублей.

Как следует из заявлений управляющих компаний, исполком Казани не оплачивал жилищно-коммунальные услуги с 2021 по 2023 год. В связи с этим организации просят взыскать суммы за капитальный ремонт и коммунальные услуги, которые не были оплачены своевременно.

Исполком Казани в свою очередь указал на необоснованность начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги при наличии индивидуальных приборов учета, где указано отсутствие потребления. Тем не менее данный довод был отклонен.

В итоге суд частично удовлетворил заявление УК «Уютный дом» и УК «Уютный дом групп». Учитывая, что доказательств уплаты задолженности по оплате ЖКХ ответчиком не представлено, суд постановил взыскать с мэрии Казани 79 654 и 157 371 рубль соответственно.

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Рената Валеева