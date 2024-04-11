Возле центра гребных видов спорта в Казани начался ремонт тротуаров

Фото: Артем Гафаров

В Казани возле центра гребных видов спорта по улице Хади Такташа проводятся работы по ремонту асфальтного покрытия.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», в настоящее время рабочие проводят замену пешеходных тротуаров и бордюров перед гостиницей «Регата» и центром гребных видов спорта.

Ранее «Реальное время» рассказало, что в Казани отреставрируют дорогу к новому театру им. Камала за 2,2 млрд рублей.

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Олег Исаков