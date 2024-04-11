На расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк» направят более 950 млн рублей

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно выделит 950,2 млн рублей на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк». Требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 62,35% суммы установленных требований.

Это стало возможным благодаря поступлению в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации его имущества и погашения задолженности заемщиками кредитной организации.

Сообщается, что выплаты начнутся 19 апреля 2024 года.

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Олег Исаков