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Экономика

На расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк» направят более 950 млн рублей

16:55, 11.04.2024

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно выделит 950,2 млн рублей на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк». Требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 62,35% суммы установленных требований.

Это стало возможным благодаря поступлению в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации его имущества и погашения задолженности заемщиками кредитной организации.

Сообщается, что выплаты начнутся 19 апреля 2024 года.

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Олег Исаков
ЭкономикаФинансыБанки Татарстан

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