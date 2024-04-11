В Казани с начала года зафиксировано более тысячи сообщений об угрозе теракта

С начала года в Казани зафиксировали более 1000 сообщений об угрозах совершения терактов. Эта проблема стала предметом обсуждения на заседании городской антитеррористической комиссии.

Надир Закиров, начальник управления МВД России по Казани, призвал принять дополнительные меры по обеспечению защищенности городских объектов. Сотрудники правоохранительных органов реагируют незамедлительно. Например, в 2024 году было возбуждено 158 уголовных дел по фактам заведомо ложных звонков.

Особое внимание уделяется безопасности учреждений образования, торговых центров, туристических объектов и оборонно-промышленных предприятий. Кроме того, ведется работа по выявлению и пресечению попыток вовлечения жителей города в диверсионно-террористическую деятельность.

Также регулярно проводится отработка совместных действий на тактико-специальных занятиях и командно-штабных учениях, проводимых заинтересованными ведомствами и органами государственной власти.

В связи с обнаружением беспилотников Надир Закиров рекомендовал руководителям критически важных объектов городской инфраструктуры определить четкий перечень действий при обнаружении беспилотников с учетом особенностей объектов, рассмотреть возможность обеспечить персонал оптическими приборами наблюдения и средствами фиксации летательных объектов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин