Куриный король России выставил счет экс-партнеру Ильшата Тукаева

«Токаревская птицефабрика» Виктора Наурузова требует 0,5 млрд рублей от доверенного лица лениногорского олигарха

Один из крупнейших российских производителей птицы, основатель группы агропредприятий (ГАП) «Ресурс» Виктор Наурузов вызвал в суд бывшее доверенное лицо миллиардера Ильшата Тукаева — лениногорского предпринимателя Реваля Бадыйкова. Учрежденная последним фирма «Стройиндустрия» выступала поручителем по кредиту Тукаева в Сбербанке на 1,44 млрд рублей на строительство репродуктора мощностью до 80 млн штук инкубационных яиц кур бройлеров. Сейчас выкупивший долги татарстанского олигарха Наурузов намерен привлечь Бадыйкова к субсидиарной ответственности на сумму почти в полмиллиарда рублей. Подробности — в материале «Реального времени».



Поручителя по кредиту Тукаева привлекут к субсидиарке?



Токаревская птицефабрика (входит в ГАП «Ресурс») Виктора Наурузова требует с Реваля Бадыйкова свыше 433,5 млн рублей. Российский агробарон хочет привлечь экс-партнера лениногорского олигарха к субсидиарной ответственности по долгам его ликвидированной фирмы ООО «Нефтесервис». Обязательства вытекают из договора о залоге векселя с залоговым индоссаментом.

Как уже рассказывало «Реальное время», финансовый крах агроимперия Ильшата Тукаева потерпела вследствие кредитной задолженности его бывшей Тимашевской птицефабрики под Самарой на общую сумму 3,5 млрд рублей. Предприятие работало не на полную мощность: способное производить 140 тысяч тонн мяса птицы оно выпускало порядка 35 тысяч тонн. Продукцию реализовывали под брендом «Самарский бройлер».

Один из крупнейших производителей мяса птицы в России требует полмиллиарда рублей с экс-партнера Ильшата Тукаева. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Крупнейшими кредиторами фабрики выступали Сбербанк — 1,5 млрд и «Россельхозбанк» — 1,8 млрд рублей. По словам Тукаева, в «РСБ» он брал деньги, чтобы реструктуризировать сберовский заем. Причем, как выяснилось в суде, средства выделяли под залог двух векселей, которые оказались фальшивыми.

Реваль Бадыйков попросил привлечь к спору экс-директора «Нефтесервиса» Диляру Вахитову, которая руководила фирмой вплоть до ее исключения из ЕГРЮЛ в 2021 году, а также обанкротившуюся компанию самого Тукаева и его московского партнера Рафаэля Фаизова — ООО «Репродукт». Это крупнейший на юго-востоке Татарстана комбикормовый завод, в реконструкцию которого было вложено 2,2 млрд рублей. Продукцию бугульминского предприятия, кроме Татарстана, поставляли еще и в Самарскую область.

«Наблюдается сверхобеспеченность кредита»

Кредит на сумму 994,7 млн рублей в «Россельхозбанке» Тукаев взял на свой комбикормовый завод «Репродукт» в 2016 году. В дальнейшем из-за долгов заемщика РСБ добился введения наблюдения на Тимашевской птицефабрике. Под конец 2021 года Токаревская птицефабрика Наурузова выкупила у банка права требований к компаниям татарстанского олигарха, в том числе к предприятию в Самаре.

В суде представитель Бадыйкова пояснил, что основной заемщик «Репродукт» при получении кредита обеспечил исполнение обязательств перед РСБ передачей почти всего своего имущества в залог, а залоговым кредитором является ОАО «Токаревская птицефабрика». Кроме того, были заключены поручительства с группой компаний, и все основные бенефициары заключили договор поручительства, «наблюдается сверхобеспеченность представленного кредита». Он полагал, что ликвидация «Нефтесервиса» не влечет к субсидиарной ответственности Бадыйкова, «поскольку кредитор не лишен права получить удовлетворение за счет иных солидарных должников». В деле объявлен перерыв.



Токаревская птицефабрика Наурузова выкупила у банка права требований к компаниям татарстанского олигарха. скриншот из видео «ГАП Ресурс» с канала «ГАП РЕСУРС»

Реваля Бадыйкова, который был признан банкротом в мае прошлого года, называют давним бизнес-партнером Ильшата Тукаева. Миллиардер переписал на него часть основанных им фирм, в том числе вышеназванный «Нефтесервис», а также «Стройиндустрию», «Автодеталь», «Монтаж Строй». Некоторые организации фигурируют среди поручителей по кредитам Тукаева.

Так, к примеру, по этой причине Сбер добился банкротства «Стройиндустрии» в 2020 году. В 2015-м банк открыл бугульминской птицефабрике Тукаева «ПлемРепродукт» кредитную линию на строительство репродуктора мощностью до 80 млн штук инкубационных яиц кур бройлеров. Выступая поручителем по кредиту, «Стройиндустрия» заложила ценные бумаги. Под залог Сберу перешел вексель нефтесервисной компании Тукаева «Ортэкс» номинальной стоимостью 920 млн и залоговой с учетом дисконта — 828 млн рублей.

Поручителями также выступили «Тимашевская птицефабрика», «Ортэкс», «Репродукт», «Агропродукт» и сам Тукаев с партнерами. Банк вошел в реестр требований «Стройиндустрии» с суммой в 1,5 млрд рублей. В последующем он уступил право требования своей «дочке» — ООО «СБК Геофизика», та продала это право московскому ООО «Фарма Лист», а оно — Токаревской птицефабрике Наурузова.

Как племянник Тукаева пожаловался на дядю

Реваль Бадыйков упоминается и в материалах банкротного дела самого Ильшата Тукаева, например, в части его конфликта с племянником. Токаревская птицефабрика просила суд арестовать спецтехнику и недвижимость миллиардера, а также имущество и счета связанных с ним фирм «МСК», «Трансинвест», «Монтаж строй», «Фактум Строй», «Бугульминский мясокомбинат», заодно запретив им любые сделки.

В 2015-м банк открыл бугульминской птицефабрике Тукаева «ПлемРепродукт» кредитную линию на строительство репродуктора мощностью до 80 млн штук инкубационных яиц кур бройлеров. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В обоснование заявления фабрика указала что все эти фирмы связаны с миллиардером через общих учредителей, директоров, адреса, родственные связи. Кроме того, большинство проходит процедуру банкротства. Названные юрлица образуют группу компаний «Ортэкс», бенефициаром которой является Тукаев.

— Все юридические лица, так или иначе, подконтрольны Тукаеву И.Г. либо через физических лиц, либо имеют общие адреса регистрации по данным ЕГРЮЛ. В сентябре 2015 на ООО «ПлемРепродукт» Тукаев И.Г. получил кредит от ПАО Сбербанк. В сентябре 2016 на ООО «Репродукт» Тукаев И.Г. получил кредит от АО «Россельхозбанк». Все вышеуказанные юридические лица друг у друга перекрестно являлись поручителями, либо залогодателями своего имущества. В 2019 году Тукаев И.Г. вывел все оборотные денежные средства из подконтрольных ему Обществ и целенаправленно довел все Общества до состояния неплатежеспособности (банкротства), — приводится позиция фабрики в материалах дела.

В реестрах требований кредиторов у этих фирм требования на сумму от 2,5 млрд до 3,5 млрд рублей. Бадыйков указан штатным сотрудником компании «Ортэкс», а его супруга стала учредителем бывшей фирмы Тукаева — «Трансинвеста». Кроме того, суд признал недействительной одну из сделок между партнерами, с Бадыйкова в конкурсную массу Тукаева взыскали 21,14 млн рублей. В апелляции Бадыйков сообщил, что Тукаев был его работодателем. Перечисленные деньги фактически были его вознаграждением за труд.

Между тем далее в деле приводится заявление племянника Тукаева — Олега Новомлинова, который, напротив, жаловался на то, что дядя не платил ему зарплату за работу в вышеназванных фирмах. Он обратился с заявлением в Лениногорский межрайонный следственный отдел по факту невыплаты заработка индивидуальным предпринимателем Ладой Валентиновной Тукаевой (супруга Тукаева) и директором «Ортэкса» Ильшатом Тукаевым.

Он обратился с заявлением по факту невыплаты заработка Ладой Валентиновной Тукаевой и директором «Ортэкса» Ильшатом Тукаевым. взято с сайта tatarstan.ru

В течение 2020-2021 годов Новомлинов работал в должности директора магазина «Автомир» и механиком в «Ортэксе» и «Трансинвесте». Несмотря на руководящий пост, в автомагазине ему обещали скромный оклад 16 тысяч рублей. Документов о работе в «Ортэксе» и «Трансинвесте» он не представил. Впрочем, Тукаевы подтвердили трудоустройство родственника, но пояснили, что «Ортэкс» с октября 2020 года был признан банкротом и конкурсник погасил перед Новомлиновым всю задолженность по зарплате. Представили выписки о переводе в общей сложности 1,23 млн рублей.

— Кроме того, ими указывалось, что Новомлинов О.О. является их родственником (племянником Тукаевой Л.В.), в связи с чем, они помогали Новомлинову О.О. материально, передавая денежные средства в наличной форме, в том числе на оплату обучения в институте, также долгое время Новомлинов О.О. проживал по их месту жительства, соответственно, не оплачивая проживание.

Ответка дяди и «временные финансовые трудности» и «оптимизация бизнеса»

При этом в своем заявлении о преступлении племянник указал, что в 2019 году «в ходе беседы Тукаев Ильшат Гасимович обратился к нему с просьбой, а именно, переоформить на Новомлинова О.О. принадлежащие Тукаеву И.Г транспортные средства». Дядя пояснил, что сделка будет лишь формальностью. На протяжении того года Новомлинов «подписывал ряд документов, в том числе, как он потом понял, направленных и на отчуждение части имущества, а также для сохранения принадлежащего ему имущества». Он указал, что никогда не располагал такой суммой для совершения подобного рода сделок:

— Равно как и транспортные средства фактически мне не передавались, а по-прежнему находились во владении и пользовании прежнего собственника. Сделки проходили в присутствии доверенных лиц Тукаева И.Г. — Бадыйкова Реваля Фархатовича, Латыповой Ротации Фатиховны, юристов Гнездилова Константина Павловича и Резяповой Эльмиры Атласовны, — говорится в материалах дела.

Свои манипуляции дядя пояснил племяннику, как «временные финансовые трудности и оптимизацию бизнеса». Новомлинов указал, что у него не было оснований не доверять родственнику, он поверил ему и отозвался на просьбу, поставив подписи в некоторых документах. Так, весной 2020 года, по его словам, Тукаев попросил внести в качестве вклада в уставный капитал ООО «Фактум строй» всю технику, которая числилась на Новомлинове, а также «какую-то ценную бумагу — простой вексель на 350 000 000 рублей». Племянник пояснил, что Тукаев является мужем родной сестры его отца и «ожидать от него какого-либо подвоха не мог». Так он стал формальным участником фирмы. Кроме того, также по просьбе родственника, вошел в состав участников ООО «Бугульминский мясокомбинат». Подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, деньги при этом не получал.

Поручителями по кредиту также выступили «Тимашевская птицефабрика» и другие компании Тукаева. взято с сайта tatarstan.ru

Поэтому для племянника стала неожиданностью претензия от Тукаева. Ему достоверно известно, что такого количества денежных средств у Новомлинова О.О. и его семьи никогда не было и нет, равно как и известно о мнимости сделок по «приобретению» им у дяди транспортных средств. С какой целью направлена претензия в адрес Новомлинова О.О., ему остается только догадываться. Однако ему известно, что к Тукаеву И.Г и подконтрольным его фирмам предъявляют требования множество кредиторов, указал племянник. «На сегодняшний день у Новомлинова О.О. есть все основания полагать, что в отношении него со стороны Тукаева Ильшата Гасимовича предпринимаются противоправные действия, в связи с чем, Новомлинов О.О. вынужден был обратиться в правоохранительные органы с настоящим заявлением», говорится в деле.

Ссылаясь на родственные связи Тукаевых и Новомлинова, фабрика просила принять обеспечительные меры в отношении вышеназванных фирм. Но ей было отказано в обеспечительных мерах. Павел Уринг, финансовый управляющий Тукаева, подал апелляцию, но решение устояло.