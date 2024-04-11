Татарстан предложил включить 32 новых учебника в федеральный перечень

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов сообщил, что Татарстан хочет расширить федеральный перечень учебников. В него предлагается включить 32 новых учебника по татарскому языку и литературе. Эту информацию он озвучил на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

По словам Поминова, работа по разработке новых учебников продолжается. Он выразил надежду, что учебники будут представлены на рассмотрение федерального научно-методического совета уже в этом году.

В прошлом году в Минпросвещения России направили 26 учебников нового поколения по татарскому языку и литературе, которые получили положительные заключения экспертов и были включены в федеральный перечень. На данный момент таких учебников насчитывается 86.

Спикер также рассказал, что в школах Татарстана организовано обучение на пяти языках: русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском. Кроме того, восемь языков изучаются как предмет: русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский (мокшанский и эрзянский), башкирский и иврит.

Также в 110 отделениях воскресной школы изучаются языки и культура 25 народов, проживающих в республике. Ежегодно в школы поставляются учебники с первого по 11-й класс по всем направлениям.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева