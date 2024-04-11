Леопард Бриксик станет талисманом Игр БРИКС в Казани

Леопард Бриксик станет талисманом Игр БРИКС в Казани. Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов во время выступления на форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве.

— Мы выбрали символ, талисман Игр, назвали его Бриксик. Был Барсик, здесь будет Бриксик, — сказал Леонов.

Ранее министр спорта Татарстана сообщил, что на данный момент 73 страны изъявили желание участвовать в играх — ожидается, что в соревнованиях примут участие 3 тысячи спортсменов, 2 тысячи официальных лиц и 500 приглашенных участников.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».