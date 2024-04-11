В Татарстане осужден организатор сайта Ros-reestr.ru

К 1 году и 3 месяцам колонии общего режима приговорил Заинский горсуд организатора бизнеса по торговле чужими тайнами Сергея Герасимова. Его признали виновным в незаконном получении и распространении третьим лицам сведений о 700 частных лицах и компаниях по всей стране в сфере коммерческой, налоговой и банковской тайны. При этом еще 4 тысячи фактов о незаконных сделках не дошли до суда, как выяснило «Реальное время».



Одним из инструментов работы Герасимова был созданный им сайт Ros-reestr.ru.

«Там рекламировал, что предоставляю услуги по «пробиву людей», выписок из Росреестра, ФНС, ПФР, сотовых операторов, сведения из МВД о судимостях и указывал контактные данные в Telegram и прайс. Также у меня был домен naidu.ru. В мае 2018-го официально зарегистрировался как индивидуальный предприниматель», — делился обвиняемый со следователями МВД Татарстана.

Изначально показаний он не давал, однако позже заключил досудебное соглашение с прокурором Заинска и выдал силовикам электронную базу, в которой фиксировалась вся «бухгалтерия» кол-центра незаконных услуг, работавшего в гостинице «Зай».

Герасимов свидетельствовал и против своих подчиненных, а в результате получил срок меньше еще пятерых фигурантов дела — их судили отдельно.

С чего начинал свой бизнес подпольный магнат рынка теневых услуг, сколько зарабатывал на этом и как пытался выкупить свободу благотворительным взносом — в материале «Реального времени».