Татарстанская спортсменка стала серебряным призером Кубка России по стендовой стрельбе

11 апреля в Адыгее завершился первый этап Кубка России по стендовой стрельбе. Воспитанница РСШОР по стендовой стрельбе Республики Татарстан Елизавета Евграфова завоевала серебряную медаль в упражнении «скит».

В квалификации Евграфова совершила 108 точных выстрелов, после чего выиграла перестрелку за ранжир. В полуфинале спортсменка показала лучший результат, поразив 28 мишеней. Такую же сумму она набрала и в финале за первое место, но уступила Марине Беликовой из Ростовской области со счетом 28:31.

Ранее Алиса Валеева и Марта Мартьянова стали призерами всероссийских соревнований по скалолазанию и по фехтованию на рапире. Алиса Валеева заняла третье место, а Марта Мартьянова стала чемпионкой России.

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Разиль Самигуллин