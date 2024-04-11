В Ульяновской области полицейские пресекли сбыт более 3 килограммов гашиша

Сотрудники полиции задержали в районе села Большое Нагаткино жителя Санкт-Петербурга 1985 года рождения по подозрению в наркопреступлении. В его автомобиле был обнаружен тайник, из которого изъяли 20 свертков с гашишем. По оперативным данным, задержанный планировал сбыть наркотик в Ульяновской области и Татарстане.

Экспертиза, проведенная в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Ульяновской области, подтвердила, что изъятое вещество — гашиш общей массой более 3 кг. Из этого объема можно изготовить порядка 10 тысяч разовых доз.

Следственным отделом ОМВД России по Цильнинскому району возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в селе Большие Кабаны Лаишевского района задержали двух жителей Казани 40 и 57 лет, подозреваемых в организации наркоцеха. Совместная операция по поимке преступников была организована сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин